13 مشروعاً أمنياً في دبي للحد من الجريمة

المصدر: دبي - شيرين فاروق

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أعلن اللواء جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي أنه بتوجيهات ومتابعة معالي الفريق عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي تم اعتماد 13 مشروعاً أمنياً في الإمارة للحد من الجريمة ومنع حدوثها وخصوصاً الجرائم المقلقة، حيث بدأ تطبيق تلك المشاريع منذ 6 أشهر تقريباً وحققت انخفاضاً عاماً في الجرائم بـ 37 % وهو ما يعد مؤشراً ممتازاً لنجاحها ولجهود الإدارة في جعل مدينة دبي الأكثر أماناً عالمياً بالتعاون مع مجموعة من الشركاء.

وقال اللواء الجلاف لـ«البيان» إن أحد أهم بنود استراتيجية شرطة دبي يقوم على الحد من الجريمة ومنع وقوعها عبر سد الثغرات إضافة إلى تحليل ودراسة كل ما يتعلق بالقضايا ومنها تحليل الأسلوب الإجرامي وتحديد المناطق الساخنة ورصد الثغرات مثل ضعف الإنارة وعدم وجود كاميرات أو وجود مخالفين لقانون الإقامة أو خارجين عن القانون، والقيام بسلوكيات يعاقب عليها القانون.

جهود

ولفت إلى أن أهداف المشاريع تتمثل في الوصول إلى صفر جريمة في 13 قطاعاً منها السطو المسلح على محلات الذهب والسطو المسلح على محال الصرافة وشركات نقل الأموال والتي حققت بالفعل صفر جريمة منذ 3 سنوات، وقطاع المجمعات السكنية ومواقع قيد الإنشاء والشواطئ وسكنات العمال وسرقة الدراجات النارية وغيرها من القطاعات المستهدفة.

من جانبه، أشار الرائد خالد خليفة الغفلي نائب مدير إدارة الحد من الجريمة بالإنابة إلى أنه في ما يتعلق بمواقع قيد الإنشاء تم التعاون مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي وعدد من الشركاء مثل شركات المقاولين والمطورين العقاريين لتنظيم عمل سيارات نقل مخلفات شركات المقاولات (سكراب) وطلائها باللون الأخضر وتوقف عملها عند الثامنة مساءً وتسجيل كافة الأشخاص العاملين في هذه الشركات، وفرض غرامات على الشركات والأشخاص غير الملتزمين بهدف منع وقوع الجرائم التي كانت تقع في هذه المواقع منها سرقة مواد البناء والكابلات الكهربائية أو تحويلها لوكر لإيواء المخالفين أو القيام بممارسات غير قانونية.

ونوه بدراسة كافة الجرائم والثغرات التي تقع في مواقع قيد الإنشاء وفرض مجموعة من الاشتراطات التي يجب الالتزام بها بهدف منع وقوع الجرائم منها الاستعانة بحراس أمن مدربين، زيادة إنارة المواقع، تخصيص غرفة مكيفة ومضاءة للحراس، تركيب كاميرات بمواصفات عالية والتأكد من تشغيلها بشكل دائم بالتعاون مع مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية والشركاء.

وأشار الغفلي إلى أنه تم استحداث مجموعة من الاشتراطات لمنع وقوع جرائم السرقة في مواقع قيد الإنشاء، كما تم عقد العديد من الاجتماعات مع الشركاء من الدوائر الحكومية في دبي وأصحاب المشاريع وشركات المقاولات وذلك للوصول إلى صفر جريمة في تلك المواقع والذي بدأ تحقيقه فعلياً بعد رصد انخفاض ملحوظ في الجرائم المسجلة في تلك المواقع.

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