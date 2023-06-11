ورشة عمل تناقش أحدث التقنيات في العمل التخصصي البحري

المصدر: دبي ـ البيان

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نظمت إدارة أمن المتفجرات في الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بشرطة دبي، ورشة عمل تخصصية بالأمن البحري، بالشراكة مع جهات متخصصة في الأمن البحري، بحضور 35 منتسباً يمثلون الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ومركز شرطة الموانئ، وإدارة أمن المتفجرات، وإدارة حماية الشخصيات.وتستهدف ورشة العمل المتخصصين في الأمن البحري والغواصين في شرطة دبي مناقشة أحدث التقنيات والأساليب في العمل التخصصي البحري، وبحث سبل التعاون المستقبلي في إطار عمل دورات وتدريبات وسيناريوهات مشتركة بين الجهات المشاركة.

وشهد الورشة العميد مصبح سعيد الغفلي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالوكالة، بحضور العقيد الدكتور حسن سهيل السويدي، مدير مركز شرطة الموانئ، والعقيد هشام السويدي، مدير إدارة أمن المتفجرات.

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