عبد الله المري: العمل بروح الفريق عزز الأمن والأمان

المصدر: دبي - وام

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ترأس معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، اجتماع مجلس القيادات التنفيذية في أكاديمية شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة، وممثلي مجالس شرطة دبي، وعدد من الضباط.

وأكد أن العمل بروح الفريق الواحد لموظفي القيادة العامة لشرطة دبي أسهم في تحقيق الأهداف المختلفة في تعزيز الأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع وتقديم أفضل الخدمات لهم.وتم خلال الاجتماع استعراض القرارات السابقة وما تم تنفيذه منها، والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ على مستوى القيادة العامة لشرطة دبي بمختلف إداراتها ومراكزها الشرطية وآخر المستجدات الإدارية.

واستمع معاليه وأعضاء مجلس القيادات التنفيذية إلى شرح حول الأعمال التطويرية والتحسينية لمرافق أكاديمية شرطة دبي، وإجمالي المبادرات على مستوى شرطة دبي وتقرير المشاريع الاستراتيجية، وسياسة نشر الأخبار، وتنفيذ مبادرة «على دربك»، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى الخاصة بإسعاد المتعاملين. ونوه بالإنجازات التي تحققت من فرق العمل في مختلف القطاعات الجنائية والمرورية والإدارية.

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