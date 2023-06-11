القنصل العام للصين لـ«البيان»: نتعاون مع الإمارات لبناء حلول مناخية وندعم استضافتها «28 COP»

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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نظمت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي «المشي الأخضر» لعام 2023، صباح أمس في خيمة عالم دانوب بمدينة الحبتور، وذلك بالتعاون مع مركز التعاون الدولي التابع للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين في دانوب سبورتس ورلد، وذلك لدعم المؤتمر الثامن والعشرين لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «28 COP»، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة نهاية العام الجاري.

وقال لي شيونغ يانغ، القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي لـ«البيان»: إن الفعالية تأتي في إطار احتفاء القنصلية بفوز دولة الإمارات العربية باستضافة هذا الحدث المهم «28 COP» في دبي، والذي سيشكل ملتقى لقادة العالم وأبرز الخبراء وصانعي القرارات والناشطين الدوليين لمواصلة جهود العمل المناخي والتصدي للتحديات العالمية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأكد أن جمهورية الصين الشعبية تدعم بقوة دولة الإمارات العربية المتحدة في استضافتها هذا الحدث العالمي بنجاح وبنتائج مثمرة، لافتاً إلى أنها ستعمل جنباً إلى جنب مع دولة الإمارات لبناء نظام حوكمة مناخية عالمية ملائمة للطرفين، وإيجاد الحلول لتلافي سلبيات وأضرار التغيرات المناخية.

6 أشهر

وقال خلال كلمته الافتتاحية: إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إليكم في جرين بي ووك إلى دبي، الذي يتزامن تنظيمه في الوقت ذاته في العاصمة الصينية بكين ومدينة أوردوس وعدة أماكن أخرى في الصين، من الآن وحتى نوفمبر المقبل موعد انطلاق فعاليات «28 COP»، ومن المتوقع أن يستقطب 100 ألف شخص للمشاركة في هذه الفعالية.

وأضاف أن المسافة الإجمالية للمشي الأخضر ستتجاوز خلال الأشهر الستة المقبلة مليون كيلومتر.

وأفاد بأن الصين تعتزم التبرع للمؤتمر بحوض الكربون المتجانس لتسهيل هدفه المنشود .

تنمية

وأكد القنصل العام الصيني بدبي أن دولته تتكاتف مع دولة الإمارات والعالم من أجل السير على طريق الحرير للتنمية الخضراء، وتسعى إلى تعزيز التعاون والصداقة مع الإمارات، ومواجهة تحديات المناخ العالمية جنباً إلى جنب، والعمل على بناء مصير أفضل مشترك للبشرية، وبناء عالم نظيف وجميل يسع الجميع، متمنياً النجاح والتوفيق لدولة الإمارات في استضافتها مؤتمر «28 COP».

وثمن يانغ جهود الإمارات واهتمامها وتصديها المبكر لتحديات المناخ، مشيراً إلى أن نشر واستخدام حلول الطاقة النظيفة يمثل إحدى الركائز الرئيسة في نموذج الإمارات في العمل من أجل المناخ وخفض انبعاثات غازات الدفيئة، حيث تستهدف دولة الإمارات ضمن استراتيجية الطاقة حتى عام 2050 مزيجاً من مصادر الطاقة المتجددة والنووية والنظيفة.

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