أسرة علي الزعابي تتوج بـ 13 جائزة من «الإمارات لإعادة التدوير»

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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حصدت أسرة علي درويش الزعابي، جائزة «الإمارات لإعادة التدوير»، في دورتها الـ 26، والتي تنظمها مجموعة عمل الإمارات للبيئة، حيث تم تكريم أفراد الأسرة في حفل أقيم الاثنين الماضي، بمناسبة الاحتفاء بيوم البيئة العالمي، فتصدرت الأسرة الإماراتية جوائز الإمارات لإعادة التدوير، بـ 13 جائزة و18 شهادة، إضافة إلى احتكارها المراكز الثلاثة الأولى في، فئة (الورق)، حيث فاز بها علي الزعابي، فجمع 22 ألفاً و191 كيلوغراماً من النفايات الورقية، والمركز الثاني جميلة الزعابي برصيد 14 ألفاً و239 كيلوغراماً، والمركز الثالث فطيم الزعابي برصيد 9 آلاف و502 كيلوغرام، كما أن أسرة الزعابي الإماراتية، ولجت إلى العمل التطوعي منذ وقت مبكر، ما أدى إلى صقل أفرادها وإكسابهم العديد من المهارات والخبرات، إضافة إلى الثقة بالنفس والقدرة على التعامل مع مختلف فئات المجتمع، نسبة لتطوعها في مختلف المجالات الاجتماعية .

جسور الخير

وأكد علي الزعابي، رب الأسرة لـ «البيان»، أنه بدأ العمل التطوعي، منذ أكثر من 30 عاماً، مشاركاً في العديد من الأعمال التطوعية، والخيرية على مستوى الدولة، كما أن أفراد أسرته بدأوا العمل التطوعي منذ 23 عاماً، من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية الميدانية، ولعل آخرها حملة «جسور الخير»، والتي تهدف إلى دعم الأسر التي تضررت من الزلزال، الذي ضرب كلاً من سوريا وتركيا، لافتاً إلى أن أفراد الأسرة شاركوا في جائزة «الإمارات لإعادة التدوير»، فحصدوا المراكز الأولى في جل فئاتها، والتي تشمل: الورق، والبلاستيك، وعلب الألمنيوم، وأحبار الطابعات، والهواتف المحمولة، والزجاج، والنفايات الإلكترونية، والخردة المعدنية، كما أن الجائزة تغطي 3 فئات فرعية، فئة العائلات والأفراد، والمؤسسات الأكاديمية والشركات، كما ظفرت الأسرة بالمراكز من الثاني إلى المركز الخامس في فئة «الخردة المعدنية»، فحقق عبد الرحمن الزعابي المركز الثاني، فجمع 369 كيلوغراماً، والثالث من نصيب علي درويش برصيد 286 كيلوغراماً، والرابع فازت به مزنة الزعابي برصيد 247 كيلوغراماً، والخامس، سلطان الزعابي، فجمع 198 كيلوغراماً.

نفايات

وأضاف إن أفراد الأسرة حصدوا جوائز فئة «البلاستيك»، فحقق علي الزعابي المركز الأول فيها، حيث جمع 4 آلاف و408 كيلوغرامات من النفايات، والمركز الثاني ابنه عبد الرحمن الزعابي برصيد 3 آلاف و727 كيلوغراماً، والمركز الثالث ابنته مزنة الزعابي، حيث جمعت 3 آلاف و569 كيلوغراماً من النفايات، كما حصدت الأسرة المراكز الثلاثة الأولى في فئة «الزجاج»، فجاء المركز الأول مناصفة بين سلطان الزعابي، وشقيقته عفراء، فجمع كل منهما ألفاً و667 كيلوغراماً، والمركز الثاني ظفرت به شقيقتهما فطيم الزعابي، فجمعت ألفاً و602 كيلوغرام، والمركز الثالث من نصيب شقيقتهم جميلة الزعابي برصيد ألف و553 كيلوغراماً، لافتاً إلى أن ابنه عبد الرحمن الزعابي ظفر بالمركز الأول في فئة «النفايات الإلكترونية» برصيد 838 كيلوغراماً، كما حققت مزنة الزعابي المركز الرابع فجمعت 605 كيلوغرامات، وحصلت عفراء الزعابي على المركز الخامس، برصيد 405 كيلوغرامات.

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