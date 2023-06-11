محمد بن زايد: الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في العالم

المصدر: إسطنبول- وام

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بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، ورجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، علاقات الصداقة ومسارات التعاون والفرص الواعدة، لتوسيع آفاقه في مختلف المجالات التي تعزز التنمية والتقدم في البلدين، وتسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية والشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التركي لصاحب السمو رئيس الدولة، والوفد المرافق، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجمهورية التركية.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه في «تويتر»: «سعدت بلقاء الرئيس رجب طيب أردوغان في إسطنبول.. بحثنا تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ودفع شراكتهما الاقتصادية إلى الأمام.. الإمارات حريصة على تعميق التعاون مع أصدقائها لدعم السلام والازدهار في المنطقة والعالم».

وأعرب سموه خلال اللقاء عن سعادته بزيارة تركيا، وتجدد اللقاء بالرئيس رجب طيب أردوغان، وهنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيساً للجمهورية، ونيله ثقة شعبه، متمنياً لتركيا وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، فيما رحب الرئيس التركي بزيارة صاحب السمو رئيس الدولة، مؤكداً أن زيارة سموه تشكل دفعاً قوياً لتطور العلاقات بين البلدين نحو الآفاق التي يتطلعان إليها، وبما يخدم شراكتهما ومصالحهما المتبادلة.

شراكة

واستعرض سموه والرئيس التركي، ما حققه البلدان من نمو في مسار علاقاتهما في جميع الجوانب، وفي مقدمها الاقتصاد والتجارة والتكنولوجيا المتقدمة، إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والسياحة وغيرها، وذلك في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعها البلدان خلال شهر مارس 2023، معربين في هذا السياق عن ترحيبهما بالمستوى المتطور الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين، والذي يبعث على التفاؤل بتحقيق مزيد من الازدهار الاقتصادي والاجتماعي المستدامين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات وتركيا على ترسيخ نموذج للتعاون والشراكة في المنطقة، يقوم على قاعدة التنمية المستدامة، ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليميين لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام، مشيرين في هذا الإطار إلى أهمية العمل المشترك، والتعاون البنَّاء لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم أجمع.

من جانبه، أعرب الرئيس التركي عن حرصه على تعزيز العمل المشترك، مع صاحب السمو رئيس الدولة، لما فيه خير البلدين الصديقين وشعبيهما، وبما يعزز السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. وقال إن بلاده تولي علاقاتها مع دولة الإمارات أهمية خاصة، كونها شريكاً مهماً في دعم التنمية الاقتصادية، والاستقرار والسلام على المستويين الإقليمي والعالمي.

وصول

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصل أمس إلى مدينة إسطنبول، في زيارة عمل للجمهورية التركية الصديقة، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية، ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين، وكان في استقبال سموه لدى وصوله المطار، رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية. كما كان في الاستقبال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف، تحية لسموه.

يرافق سموه خلال الزيارة، وفد يضم كلاً من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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