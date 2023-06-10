رئيس الدولة يصل تركيا في زيارة عمل

المصدر: البيان

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وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، إلى مدينة اسطنبول في زيارة عمل للجمهورية التركية الصديقة، يبحث خلالها تعزيز العلاقات الاستراتيجية ودفع الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمع البلدين.

كان في استقبال سموه لدى وصوله المطار.. رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية.

كما كان في الاستقبال هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.. فيما اصطفت ثلة من حرس الشرف تحية لسموه.

يرافق سموه خلال الزيارة وفد يضم كلاً من.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، و سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية و الإنسانية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

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