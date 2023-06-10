الأرصاد: إعصار من الدرجة الأولى في بحر العرب.. ولا تأثير على الدولة

المصدر: البيان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير الخامس بشأن الحالة المدارية الراهنة، والذي يشير إلى وجود إعصار من الدرجة الأولى يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 17.0 شمالاً وخط طول 67.5 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 150 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ويتوقع المركز الوطني من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، من المتوقع استمرار الإعصار المداري من الدرجة الأولى خلال الـ 12 ساعة القادمة ثم يتعمق إلى الدرجة الثانية في ساعات الليل حتى الصباح الباكر ثم يضعف الإعصار إلى الدرجة الأولى صباح الغد ويصبح اتجاه الإعصار لشمال بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 140 - 165 كم/ س وسرعة تحرك الإعصار 7 كم/ س.

وأكد المركز أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الخمس أيام القادمة.

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