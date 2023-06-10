محمد الشرقي: مشاريع الإحصاء تدعم بناء منظومة متكاملة لنمو الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور إبراهيم سعد، مدير مركز الفجيرة للإحصاء.

واطلع سموه خلال اللقاء على العدد الـ26 من الكتاب الإحصائي السنوي الجديد لعام 2022 وأبوابه الرئيسية التي تحتوي على بيانات إحصائية محدثة عن إمارة الفجيرة في كل قطاعات العمل والمجالات الاجتماعية والمؤسسية.

وأكد سموه دور مشاريع الإحصاء والبيانات في بناء منظومة عمل متكاملة وداعمة لنمو إمارة الفجيرة على جميع الأصعدة، مشيراً إلى دعم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، للعمل الإحصائي في الإمارة، انطلاقاً من دوره المحوري في عملية صياغة واتخاذ القرارات المستقبلية، وتعزيز دعائم التنمية الشاملة للإمارة، والدولة.

واستمع سموه خلال اللقاء إلى شرح تفصيلي عن أبرز المشاريع والمسوح التي ينفذها المركز، وأهمها مشروع تعداد الفجيرة 2023، الذي يشكل ركيزة أساسية للعمل الاستراتيجي في حكومة الفجيرة ومشاريعها التنموية في كل المجالات الحيوية في المجتمع.

وثمّن سمو ولي عهد الفجيرة الجهود التي يبذلها فريق عمل مركز الفجيرة للإحصاء في مشروع التعداد، مؤكداً سموه ضرورة تبنّي أفضل التقنيات والممارسات في تنفيذ العمل الإحصائي وفق أفضل المعايير وأكثرها كفاءة.

من جانبه قدّم الدكتور إبراهيم سعد شكره إلى سمو ولي عهد الفجيرة على الدعم الذي يقدمه سموه لمركز الفجيرة للإحصاء، وأثره الكبير على إنجاح مشاريعه ومبادراته، كما تسلم سمو ولي عهد الفجيرة نسخة من الكتاب الإحصائي السنوي الجديد لعام 2022.

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