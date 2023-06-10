عبدالله بن زايد: الإمارات واليابان نموذج رائد للتعاون الاستراتيجي

المصدر: طوكيو - وام

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التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، فوميو كيشيدا، رئيس وزراء اليابان، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها سموه إلى طوكيو.

ونقل سموه في بداية اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى رئيس الوزراء الياباني وتمنياته لليابان وشعبها الصديق مزيداً من التقدم والازدهار، مؤكداً عمق روابط الصداقة التي تجمع بين البلدين.

من جانبه رحب رئيس وزراء اليابان بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والوفد المرافق، وحمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتمنياته لدولة الإمارات دوام الرخاء والتميز، مؤكداً عمق العلاقات الراسخة والمتميزة التي تربط بين البلدين.

وبحث سموه ورئيس وزراء اليابان سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات واليابان في مختلف المجالات، والاستفادة من الفرص المتاحة لدفع آفاق التعاون الشامل بما يدعم جهود وتطلعات البلدين التنموية.

كما ناقش الجانبان التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة، إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك في إطار المنظمات الدولية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أن دولة الإمارات واليابان رسختا على مدار نحو 50 عاماً نموذجاً رائداً للتعاون الاستراتيجي والشراكة البنّاءة، ما انعكس إيجاباً على البرامج والرؤى التنموية في كلا البلدين، معرباً عن تطلعه إلى استثمار الفرص المتاحة في إطار الشراكة الاستراتيجية الإماراتية اليابانية من أجل توسيع التعاون المشترك وتنميته في المجالات كافة، بما يحقق مصالح البلدين المتبادلة ويعزز رخاء شعبيهما.

وصول

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وصل إلى العاصمة اليابانية طوكيو في مستهل جولة تشمل عدداً من الدول الآسيوية الصديقة.

وتأتي هذه الجولة في إطار الحرص المشترك على تعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين دولة الإمارات والدول الآسيوية الصديقة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المتبادل. حضر اللقاء سعيد مبارك الهاجري، مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية، وشهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان.

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