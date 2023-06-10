«تقييم زادنا» على واجهة 6900 منشأة غذائية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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بدأت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تثبيت ملصقات «تقييم زادنا» على واجهة المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي، بما يتيح للجمهور الاطلاع على نتيجة تقييم مستوى السلامة الغذائية في المنشآت الغذائية من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) المطبوع على الملصق، وذلك بهدف ترسيخ معايير جودة ورفاهية الحياة، وتعزيز الإمارة وجهة سياحية متميزة.

ويبلغ عدد المنشآت الغذائية المستهدفة بتثبيت ملصقات «تقييم زادنا» 6900 منشأة غذائية تشمل المطاعم والمقاهي والمخابز ومنشآت التموين العاملة في إمارة أبوظبي، ويتوقع الانتهاء من تركيب إجمالي الملصقات نهاية شهر أغسطس المقبل.

وكانت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قد أطلقت «تقييم زادنا» ليكون بمثابة منصة إلكترونية لكل سكان إمارة أبوظبي والسائحين والزائرين، تمكنهم من الاطلاع على تقييم مستوى امتثال المنشأة الغذائية، وتحسين تجربة زيارتهم للمطاعم والمقاهي والمخابز العاملة في الإمارة من خلال الدخول مباشرة للمنصة الإلكترونية أو تحميل التطبيق الإلكتروني أو الاطلاع على ملصق التقييم المثبت على واجهة المنشأة الغذائية.

ويتيح «تقييم زادنا» للجمهور الاطلاع على تقييم المنشآت الغذائية بناءً على مستوى السلامة الغذائية، بالإضافة إلى تقييم منفصل عن مشاركة المنشأة الغذائية في برنامج صحي التابع لمركز أبوظبي للصحة العامة، وذلك بهدف تعزيز جهود إمارة أبوظبي في توفير غذاء آمن وصحي للجمهور، وتحفيز المنشآت الغذائية على تحسين وتطوير أدائها والامتثال للمعايير والتشريعات ورفع مستوى السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي.

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