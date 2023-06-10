الإمارات وكازاخستان تعززان التعاون في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المصدر: ألماتي - وام

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التقى وفد من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع ممثلين عن وكالة الرقابة المالية في كازاخستان لمناقشة تعزيز العلاقات الثنائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.جاء ذلك على هامش الاجتماع العام الـ 38 للمجموعة الأوروآسيوية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب «EAG»، وهي هيئة إقليمية على غرار «الفاتف»، والذي عقد في مدينة ألماتي الكازاخية.

ورحّب زانات إيليمانوف، رئيس وكالة الرقابة المالية في كازاخستان، بحامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والوفد المرافق الذي يضم علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية، ووليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي المالي العالمي «DIFC»، اللذين قدّما خلال الاجتماع بعض العروض التوضيحية.

وناقش الطرفان مجموعة من المقترحات الهادفة إلى زيادة التعاون بين الدولتين فيما عبّر أعضاء الفريق الكازاخستاني عن اهتمامهم بالتجربة الإماراتية في تطبيق تكنولوجيا المعلومات المبنية على الذكاء الاصطناعي، وأكدوا أن السلطات في كازاخستان تنوي استكشاف السياسات والممارسات المميزة الخاصة بالإمارات لتحديد المعاملات المالية غير المشروعة المحلية والدولية بشكلٍ أكثر فعالية.

وتبادل الزعابي وإيليمانوف الآراء حول أهمية الاسترداد الفعال للأصول وعبّرا عن نيتهما إطلاق أنشطة مشتركة جديدة في مجال استرداد الأصول الافتراضية. وشدد الطرفان على الالتزام بمواصلة العمل لإعطاء دفع جديد لتطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تطرّق الاجتماع إلى استراتيجيات التثقيف والتدريب وتطوير قدرات رأس المال البشري في مكافحة الجريمة المالية.

اهتمام

وبعد عرض سريع من قبل الوفد الإماراتي حول الأكاديميات المالية في الدولة ، عبّرت وكالة الرقابة المالية في كازاخستان عن اهتمامها في تسجيل موظفيها في أكاديمية مركز دبي المالي العالمي. وأعرب إيليمانوف في ختام الاجتماع عن تمنياته بالتوفيق للامارات في استضافة الاجتماع العام لمجموعة إغمونت الذي سيُعقد بين 3 و7 يوليو في أبوظبي.

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