الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش في الرياض

المصدر: وام

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شارك معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي عقد في الرياض بقيادة المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

وشدد معاليه خلال تصريحات على الدور المحوري للتحالف في منع عودة ظهور داعش، ودعم المجتمعات الضعيفة في مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة، وعلى أهمية استمرار الجهود المتعددة الأطراف للحفاظ على إنجازات التحالف في سوريا والعراق.

وأكد معاليه التزام دولة الإمارات بدعم جهود التحالف في مكافحة توسّع هذه الجماعة الإرهابية في أفريقيا، مؤكداً أهمية الحوار على المستويين الإقليمي والدولي للتصدي الفعّال للأنشطة الإرهابية، ودعم حقوق المرأة والطفل، وتعزيز أصوات المجتمعات المتمثلة بشكل أقل.

كما تطرق معالي الشيخ شخبوط بن نهيان إلى أهمية تعزيز التسامح وبناء السلام وحفظه، ومواجهة التعصب وخطاب الكراهية والتمييز، ومحاربة التطرف بجميع أشكاله. وأكد التزام دولة الإمارات بدعم الجهود الدولية الهادفة إلى دحر جميع أشكال الإرهاب والتطرف.

واختتم معاليه بالتأكيد على أن دولة الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً، كجزء من رؤيتها الاستراتيجية، بأن التعاون والعمل المشترك هما السبيل الرئيسي لمكافحة الإرهاب والتطرف ولتحقيق الاستقرار والسلام والازدهار.

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