«الطاقة والبنية التحتية» تطرح 3 مناقصات لمشاريع صيانة خلال يونيو

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

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طرحت وزارة «الطاقة والبنية التحتية» خلال شهر يونيو الجاري 3 مناقصات، لإجراء صيانة لموانئ الصيادين في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى صيانة لمدرسة العروبة للتعليم الثانوي للبنين بالشارقة، وصيانة وإضافات لمسجد عاصم بن ثابت الأنصاري بعجمان، فيما تم تحديد 12 يوليو المقبل موعداً لفتح مظاريف هذه المشروعات، فيما تم طرحها إلكترونياً للراغبين في الاشتراك بها عبر رابط الوزارة service.moid.gov.ae.

رفع كفاءة

وتفصيلاً تم طرح مشروع لصيانة موانئ الصيادين في المنطقة الشرقية، والتي تشمل موانئ الرغيلات ومربح ورول دبا، والبدية وضدنا، فيما تولي «الطاقة والبنية التحتية» جهوداً كبيرة ومتسارعة لتطوير وتوسعة الموانئ في الدولة، والذي من شأنه تعزيز تنافسيتها والارتقاء بقدراتها وإمكاناتها، والتي تنعكس إيجاباً على دعم الاقتصاد الوطني.

وتضمن مشروعا الصيانة الآخران اللذان طرحتهما الوزارة، صيانة وإضافة لمدرسة العروبة للتعليم الثانوي للبنين بمنطقة القرائن في الشارقة، فيما حددت بعض المطالب لإنجاز المشروع تتضمن، أعمال إضافة مبنى لفصول جديدة، حيث تتكون الأعمال من مبنى الفصول الرئيسي، وهو مبنى من طابقين، ويتكون من استقبال بالإضافة إلى 10 فصول ومكتب معلمين وحمامات للطلاب والمعلمين، ومخزن وغرفة كهرباء وغرفة اتصالات وغرفة للمضخات، زائداً خزاناً للمياه مع سور وخزان مياه الصرف الصحي، وغرفة الجهد المنخفض.

أعمال متنوعة

وتتضمن الأعمال كذلك إنجاز مظلات للسيارات، وتنفيذ أعمال صيانة شاملة للمدرسة، والتي تشمل أعمال نظافة الموقع والحفر والردم، والخرسانة والمباني، والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية، والبياض، والتكسيات والأرضيات، والطابوق والرخام والجرانيت، وفواصل التمدد، وأعمال الأبواب والشبابيك ولوازمها، فضلاً عن إصلاح الشروخ، وأرضيات الفنيل، وأعمال طرق وأرصفة، ومكافحة الحشرات، ودواليب المطبخ، والأسقف المعلقة، والدهانات الداخلية والخارجية، والطبقات العازلة، وإنذار ومكافحة الحريق، وأعمال الكاونترات، بينما يختص ثالث مشاريع مناقصات الوزارة بصيانة وإضافات لمسجد عاصم بن ثابت الأنصاري في منطقة المنامة بعجمان.

ومن ناحية أخرى تعزز الوزارة مبدأ الاستدامة في مشروعاتها من خلال «أدلة لاستدامة للمباني والطرق الاتحادية»، التي تمثل دعماً لمستهدفات الدولة المرتبطة بتحقيق الاستدامة في مشاريع البنية التحتية، وهي دليل لتنفيذ المبادئ التوجيهية الاتحادية للطرق المستدامة والمباني المستدامة.

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