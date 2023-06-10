60 ألف مستخدم لتطبيق بلدية دبي الموحّد

المصدر: دبي - وائل نعيم

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أعلنت بلدية دبي أن عدد مستخدمي تطبيقها الموحد بلغ 60 ألف مستخدم، فيما يوفر التطبيق أكثر من 100 خدمة، ويتضمن مجموعة من الميزات والخدمات الرقمية المتطورة لتتناسب مع العصر الرقمي الجديد، ويتسم بتصميم مبتكر، وسهولة التصفح، كما أنه مزود بخصائص البحث الصوتي الذكي، لتمكين الخدمة السريعة، ويعد تطبيق الهاتف المتحرك، البوابة الذكية الجديدة للعديد من الخدمات الرقمية لبلدية دبي والمعلومات المهمة عن المدينة، حيث يمكن المتعاملين من الوصول إلى جميع خدمات البلدية، مثل، الدفع الإلكتروني، والاستعلام عن خدمات مراكز البلدية، ومعرفة حالة الطلبات، واستعراض لوحة التحكم الذكية الشاملة والمزيد من خلال تطبيق واحد.

ويحتوي التطبيق على العديد من الخدمات والمزايا التي تخدم المتعاملين منها على سبيل المثال خدمة مسكني، خدمة خريطتي، خاصية الدفع لمعاملات البلدية، خاصية التحقق من حالة المعاملة، رقم مكاني، بطاقة بنيان، استخراج رقم دور لأحد مراكز البلدية.

منصة شاملة

ويتميز التطبيق بأنه يشمل جميع خدمات بلدية دبي، ومنصة شاملة ومتكاملة، تمكن المتعاملين من الاستفادة من خدمات الدائرة بمختلف قطاعاتها المتنوعة من خلال تطبيق واحد فقط، يتميز بالشمولية وسهولة الاستخدام.

ويزخر بمجموعة متميزة من المزايا والخصائص التي توفر تجربة سلسة ومبتكرة لأفراد المجتمع والمتعاملين، وذلك بناءً على تطبيق مفهوم مبتكر في هندسة معلومات القنوات الذكية لضمان سهولة الوصول للمعلومات والخدمات، من خلال دمجه واختصاره للعديد من الخطوات لتحقيق تجربة رقمية متكاملة . قناة موحدة

ويتيح التطبيق الموحد باقة من الخدمات المتنوعة عبر قناة رقمية موحدة ومتكاملة، تتيح للمتعاملين التقدم بطلبات الحصول على خدمات البلدية، وتقديم البلاغات ومتابعتها والتي كانت متوفرة عبر تطبيق 24/‏‏7، وذلك في مختلف القطاعات مثل الإنشاء، والغذاء والصحة والسلامة، والصرف الصحي وإدارة البناء، والبيئة ومكافحة الآفات، ورعاية الحيوانات، والحدائق والترفيه، إلى جانب أن التطبيق يتيح للمتعاملين خصائص البحث المتقدم والاستفسار عن حالة الطلبات، وإمكانية دفع الفواتير والغرامات، وخدمة التأكد من سلامة المنتجات المتاحة ضمن تطبيق منتجي.

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