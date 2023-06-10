طرق دبي: رحلات مجانية عبر «كريم بايك» في 186 محطة اليوم

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالشراكة مع «كريم بايك»، أنها ستوفر لعملائها اليوم رحلات مجانية للدراجات الهوائية «كريم بايك» احتفالاً بيوم البيئة العالمي.

وستتوفر الدراجات في 186 محطة في جميع أنحاء إمارة دبي، لعدد غير محدود من الرحلات، شريطة ألا تتجاوز مدة الرحلة الواحدة 45 دقيقة.

وتعد هذه المبادرة نموذجاً مميزاً للشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، المتمثلة في تحويل دبي إلى مدينة صديقة للدراجات الهوائية، إلى جانب مواءمتها مع استراتيجية وغايات الهيئة في تحقيق الريادة المجتمعية ضمن إطار عمل الاستدامة، من خلال إطلاق الفعاليات المجتمعية الداعمة للقضايا البيئية.

ويمكن للعملاء الاستفادة من عرض الرحلات المجانية اليوم، من خلال تطبيق «كريم» (Careem) عن طريق اختيار «BIKE» ضمن قسم «GO» على الشاشة الرئيسة.

كما يمكن للعملاء اختيار تصريح اليوم الواحد «One Day»، والاستفادة من رحلة مجانية باستخدام الرمز «FREE» الذي يمنحهم إمكانية الوصول إلى الخدمة على مدار 24 ساعة، وسيُطلب من المشاركين إدخال تفاصيل بطاقات الائتمان، ولكن لن يتم تحصيل رسوم منهم.

مشاركة

وأكدت هيئة الطرق والمواصلات، التزامها بالمشاركة في المناسبات العالمية، وتحديداً الاحتفال بيوم البيئة العالمي، من خلال تشجيع الأفراد على تبني المبادرات التي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وتعزز مفهوم التنقل المستدام والصديق للبيئة، إلى جانب تحفيز فئات المجتمع على تبنّي الممارسات الصحية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز