6.9 ملايين درهم مشاريع «الاتحاد الخيرية» في 4 أشهر

المصدر: عجمان – عصام الدين عوض

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أكد ناصر الجنيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية لـ(البيان)، أن حجم الإنفاق في المشاريع الخيرية والإنسانية التي نفذتها مؤسسة الاتحاد الخيرية في عجمان، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بلغ 6.9 ملايين درهم، وذلك بهدف تعزيز التكافل والتضامن المجتمعي، ودعم الأسر المتعففة وطلبة العلم، وتوفير الحياة الكريمة للمحتاجين، كما تم تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية الهادفة إلى تعزيز مسيرة العمل الخيري، ومضاعفة الجهود لتوسيع رقعة المشاريع الإنسانية، وفق الخطط والبرامج التي ترسمها المؤسسة لإسعاد المجتمع، وتشير الأرقام إلى نمو عدد المستفيدين من المشاريع الخيرية سنوياً، حيث بلغ عددهم 70604 مستفيدين.

وأضاف إنه تم تنفيذ حزمة من المشاريع الخيرية والإنسانية، بلغ عددها 18 مشروعاً، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية أبريل الماضي، بكلفة 6.9 ملايين درهم، لافتاً إلى أن الهدف من المشاريع الخيرية، توفير الحياة الكريمة للأسر المتعففة، وتلبية احتياجاتها، فضلاً عن توفير المساعدات النقدية والعينية، مبيناً أن تنفيذ المشاريع جاء لتحقيق رؤية ورسالة المؤسسة في تحسين الوضع المعيشي للأسر المستحقة، ودعم العملية التعليمية، وتعميق روح التراحم والتكافل الإنساني، وتعزيز الشراكة المؤسسية والمجتمعية، وترسيخ روابط الإخاء بين أفراد المجتمع.

كفالة الطلبة

ولفت المدير التنفيذي لمؤسسة الاتحاد الخيرية، إلى أن أبرز المشاريع التي نفذتها المؤسسة خلال العام الحالي، مشروع كفالة الطلبة المتعسرين بمدرسة منار الإيمان، بتكلفة 4.667.193 ملايين درهم، وبلغ عدد المستفيدين 3000 طالب وطالبة، كما تم توفير تذاكر سفر لمساجين مغادرين الدولة بعد الإفراج عنهم، لعدد91 شخصاً، بقيمة 83900 درهم، وتوزيع زكاة المال للأسر المتعففة بقيمة 175.500درهم، كما نفذت المؤسسة مبادرة «إطعام الطعام» بتوزيع الطعام لعدد 3240 أسرة، بقيمة 32393 درهماً، كما تم توزيع مواد غذائية بقيمة 210 آلاف درهم،وتوزيع السلة الغذائية خلال شهر رمضان المبارك لعدد217 أسرة، بقيمة 59675 درهماً، وتوزيع كسوة العيد لعدد403 أسر بقيمة 40 ألف درهم، وتقديم دعم مالي لحالات إنسانية لعدد25 حالة بقيمة 190 ألف درهم.

المير الرمضاني

أكد ناصر الجنيبي أن أبرز مشاريع المؤسسة التي نفذت خلال شهر رمضان المبارك، توزيع المير الرمضاني على عدد 772 أسرة متعففة، بقيمة 200 ألف درهم، وتوزيع وجبات إفطار الصائم لعدد 60 ألف مستفيد طيلة الشهر الكريم، بقيمة 600 ألف درهم، كما تم توزيع زكاة الفطر على 4305 من المستحقين للزكاة بقيمة 107 آلاف درهم.

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