تعاون بين «صحة أبوظبي» و«أم أس دي» في أبحاث الأورام

المصدر: أبوظبي - البيان

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وقعت دائرة الصحة في أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مذكرة تفاهم جديدة مع الشركة العالمية الرائدة في مجال الأدوية الحيوية «أم أس دي» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بهدف المضي في تطوير البحوث حول سرطان الثدي والرئة.

وبحضور منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة في أبوظبي، وجينيل كريشنامورثي، نائب الرئيس للسياسة العامة العالمية والعلاقات الحكومية في «أم أس دي».

وقع مذكرة التفاهم الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة في أبوظبي، وأشرف ملاك، المدير العام لشركة «أم أس دي» في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

ومع تجديد اتفاقية الشراكة هذه، سيتعاون الجانبان ضمن إطار عمل محدد لإطلاق دراستين رصديتين في مجال طب الأورام، لاستهداف «سرطان الرئة ذي الخلايا غير الصغيرة»، و«سرطان الثدي الثلاثي السلبي» بشكل مباشر.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة في أبوظبي: في إطار مساعينا الدؤوبة لمعالجة تحديات الرعاية الصحية وتذليل العقبات التي تواجه القطاع، نواصل تركيزنا على توطيد علاقات التعاون التي تجمعنا بشركائنا العالميين الذين يتقاسمون معنا الرؤى والتطلعات ذاتها لتطوير قطاع الرعاية الصحية، ليعم النفع على الجميع.

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