وثيقة مطورة لمعايير خدمات العلاج الطبيعي في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الصحة بدبي، عن إصدار وثيقة مطورة لمعايير خدمات العلاج الطبيعي، بالتعاون مع شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية، وقد تم الإعلان عن هذا الإصدار في ختام أعمال «المؤتمر العالمي للعلاج الطبيعي»، الذي شهدته دبي، مؤخراً.

وقال الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، إن إصدار معايير خدمات العلاج الطبيعي يأتي تماشياً مع الرؤية الاستراتيجية لهيئة الصحة بدبي لضمان التحسين المستمر في الخدمات الصحية المقدمة، وإضافة كل جديد ومميز في مجال الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في القطاع.

وأشار الدكتور الملا إلى جهود هيئة الصحة في دبي والتعاون مع شعبة الإمارات للعلاج الطبيعي بجمعية الإمارات الطبية في تطوير هذه المعايير لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية لتحسين جودة حياة الفرد وتلبية احتياجات الرعاية الصحية المستقبلية في الإمارة لتوفير نظام رعاية صحية متكامل عالي الجودة.

ومن جانبها قالت الدكتورة حنان عبيد، مدير إدارة السياسات والمعايير الصحية في هيئة الصحة بدبي، إن أهداف الوثيقة الصادرة تتمثل في توحيد ممارسة خدمات العلاج الطبيعي في جميع المنشآت الصحية التي توفر الخدمة ضمن أفضل الممارسات في المجال.

كما تحدد الوثيقة أيضاً الشروط والضوابط الخاصة بتشغيل المنشآت الصحية والمهنيين الصحيين المؤهلين لتقديم الخدمة. وأوضحت الدكتورة حنان عبيد أن الوثيقة راعت وضع المعايير الخاصة بإحالة المرضى وكذلك تثقيف المرضى بشأن الخدمات المقدمة، مع مراعاة التطبيق ضمن أعلى معايير الصحة والسلامة في المجال.

وبدورها أكدت الدكتورة نعيمة صالح، رئيسة شعبة العلاج الطبيعي في جمعية الإمارات الطبية، أهمية المعايير الصادرة عن الهيئة والمتماشية مع رؤية منظمة الصحة العالمية لخدمات العلاج الطبيعي كجزء لا يتجزأ من نظام رعاية صحية متكامل يهدف إلى مساعدة المرضى على استعادة قدراتهم البدنية وأنشطتهم الحيوية، حيث تسهم خدمات العلاج الطبيعي في تصحيح وتخفيف آثار المرض والإصابة، وهو ما يحدث تأثيراً إيجابياً في نوعية حياة المرضى بشكل عام.

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