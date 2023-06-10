الأرصاد: استمرار قوة الإعصار «بيبرجوي» من الدرجة الأولى في بحر العرب

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية ببحر العرب «بيبرجوي» ما زالت عند تصنيف «إعصار من الدرجة الأولى»، مجدداً التأكيد على عدم وجود أي تأثير له على الدولة خلال الأيام الـ5 المقبلة.

وأفاد المركز في تقرير له بأن الوضع الحالي للحالة المدارية في بحر العرب «بيبرجوي» إعصار من الدرجة الأولى، يتمركز وسط بحر العرب عند خط عرض 15.0 شمالاً وخط طول 66.3، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 145 كم / الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وأوضح المركز أنه من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي من المتوقع استمرار قوة الأعصار من الدرجة الأولى خلال الـ24 ساعة المقبلة، ويكون مساره باتجاه شمال - شمال شرق بحر العرب، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 140 - 155 كم/ س، وسرعة تحرك الإعصار 4 كم/ س.(أبوظبي - وام)

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