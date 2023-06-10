سعيد الطاير: حريصون على تعزيز مشاركة الشباب في الاستدامة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي ورشة العمل الثانية ضمن برنامج «سفراء الشباب للاستدامة»، الذي أطلقته بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، ويشارك فيه 20 موظفاً وموظفة من الشباب من مختلف قطاعات الهيئة.

ويتضمن البرنامج 3 ورش عمل، تستمر كل منها 3 أيام، إضافة إلى جلسة ختامية سبتمبر المقبل. وأكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن الهيئة حريصة على تمكين الشباب الإماراتي وتعزيز مشاركتهم في مسيرة التنمية المستدامة من خلال برامج تدريبية رائدة، بالشراكة مع كبرى المؤسسات العالمية في مجال الاستدامة، لتزويدهم بالمهارات القيادية اللازمة ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة يعملون على تعزيز مفهوم الاستدامة في الهيئة والمجتمع، ويسهمون في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف معاليه : يأتي برنامج «سفراء الشباب للاستدامة»، الذي أطلقته الهيئة ضمن جهودنا خلال «عام الاستدامة»، الذي تستضيف خلاله الدولة الدورة الـ28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب28» في مدينة إكسبو دبي. ونهدف لأن يسهم خريجو البرنامج في دفع عجلة التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» يساعد المنتسبين على اكتساب مهارات جديدة تسهم في تنمية مهاراتهم القيادية وتوسيع مفهومهم حول الابتكار والاستدامة، بهدف إعداد كفاءات ريادية قادرة على مواجهة التحديات.

وتضمنت ورشة العمل الثانية العديد من الجلسات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستدامة. وناقشت الجلسات موضوعات متنوعة شملت الاقتصاد الدائري، وتوسيع آفاق التفكر حول استخدامات التكنولوجيا لدعم الاستدامة، والتقنيات الإحلالية والابتكار من أجل الاستدامة، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، كما ناقشت ورشة العمل الدروس المستفادة من الورشة الأولى، وما تلاها من جلسات لمشاركة أفكار وآراء المتخصصين لدعم المشروع الجماعي النهائي المصمم لتعزيز طموحات هيئة كهرباء ومياه دبي. وسيتم عرض المشروع خلال الورشة الثالثة، المقرر تنظيمها في يوليو المقبل.

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