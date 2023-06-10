«الإمارات للفضاء» تضيء على أهمية المشاركة في «كوب 28»

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظمت وكالة الإمارات للفضاء برعاية حوار أبوظبي للفضاء، حفل عشاء، على هامش مشاركتها في الدورة السادسة والستين من لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، وذلك بحضور نخبة من كبار المسؤولين رفيعي المستوى وصانعي القرار من الدول المشاركة في «كوبوس»؛ وذلك في إطار دعم الاستعدادات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» الذي سيقام في مدينة إكسبو دبي خلال نوفمبر وديسمبر المقبلين.

وشارك في الحفل، عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، وسالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، وحمد الكعبي، سفير الدولة لدى النمسا، إلى جانب عدد من المسؤولين والموظفين من وكالة الإمارات للفضاء.

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