رئاسة «كوب 28» تختار 100 مشارك في «مندوبي الشباب الدولي للمناخ»

المصدر: بون - وام

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اختارت رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب 28» أول مجموعة من المشاركين في برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ، وعددهم 100 شاب، يمثلون البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية، والشعوب الأصلية ومجموعات الأقليات.

ويمثل 74 % من المندوبين البلدان الأقل نمواً والدول الجُزرية الصغيرة النامية التي تقع في أفريقيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا وأوقيانوسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف «كوب28»، أن رئاسة المؤتمر تركز على تمكين ودعم الشباب وتفعيل دورهم في تحقيق التقدم المناخي، وضمان أن تكون أصواتهم وطموحاتهم جزءاً محورياً من منظومة عمل «كوب28».

جاء ذلك خلال فعالية «الحصيلة العالمية للشباب» التي عقدتها رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب28» على هامش مؤتمر بون للمناخ، بهدف تقييم التحديات والفرص الخاصة بتعزيز مشاركة الشباب في المفاوضات والسياسات المناخية العالمية.

حضر الفعالية، التي تعد الأولى من نوعها، والتي أقيمت على هامش مؤتمر بون للمناخ، كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وسيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، ومعالي شما المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع ورائدة المناخ للشباب في «كوب28»، ورزان المبارك، رائدة المناخ في «كوب28»، إلى جانب ممثلين عن الأطراف والأمم المتحدة والشباب.

رؤية

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: وفق رؤية وتوجيهات القيادة في دولة الإمارات، تركز رئاسة مؤتمر الأطراف «كوب28» على تمكين ودعم الشباب وتفعيل دورهم لتحقيق تقدم ملموس في العمل المناخي، وضمان إسماع أصواتهم للعالم وأن تكون طموحاتهم جزءاً محورياً من منظومة عمل المؤتمر. ونتطلع أن تسهم فعالية «الحصيلة العالمية للشباب» في إدماج الشباب، وتعزيز الجهود المبذولة لتمكينهم بالمعرفة والمهارات والفرص، ودعم مبادراتهم في العمل المناخي.

وأضاف: يسرنا أن نسبة المفاوضين الشباب الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً ضمن فريق «كوب28» تبلغ نحو 70 % مما يؤكد التزام رئاسة المؤتمر ومعالي شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب في المؤتمر بدعم تمثيل الشباب وتفعيل مشاركتهم.

ومن جانبها، قالت معالي شما المزروعي: العمل المناخي المنصف يتطلب الاستماع إلى الشباب، ومنحهم فرصة المشاركة وتمكينهم من الإسهام في عملية صنع القرار. واستعداداً لمؤتمر الأطراف الذي تستضيفه دولة الإمارات، فإننا نعمل وفق رؤية وتوجيه القيادة بضرورة تمكين الشباب، كما نحرص على أن يركز «كوب28» على البناء على مخرجات مؤتمرات الأطراف السابقة والإضافة إليها بشكل ملموس، لذا يسعى برنامج مندوبي الشباب الدولي للمناخ التابع لـ«كوب28» إلى دعم الدور المحوري للشباب في إنجاح المؤتمر وتحقيق المخرجات المرجوة منه.

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