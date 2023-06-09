رئيس الدولة يبحث هاتفياً مع رئيس صربيا التعاون المشترك

المصدر: وام

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تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً من إلكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا، بحثا خلاله علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا وبما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما بحث سموه والرئيس الصربي، خلال الاتصال، عدداً من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها، إضافة إلى أهمية دعم جهود السلام والاستقرار، وتعزيز الحوار لإيجاد حلول دبلوماسية لمختلف القضايا والأزمات التي يشهدها العالم.

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