الطقس المتوقع غداً في الإمارات

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والخليج العربي خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:17، والمد الثاني عند الساعة 05:29، والجزر الأول عند الساعة 11:54، والجزر الثاني عند الساعة 23:37.

وبحر عمان خفيف الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:52، والمد الثاني عند الساعة 03:04، والجزر الأول عند الساعة 08:07، والجزر الثاني عند الساعة 21:26.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 30 85 25

دبي 41 30 80 25

الشارقة 41 27 75 20

عجمان 38 30 90 25

أم القيوين 38 25 90 20

رأس الخيمة 39 28 80 30

الفجيرة 36 30 90 20

العـين 44 28 65 20

ليوا 47 30 75 15

الرويس 44 30 70 25

السلع 45 30 75 25

دلـمـا 41 30 85 35

طنب الكبرى / الصغرى 37 28 85 35

أبو موسى 37 28 85 35.

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