لا تأثير للعاصفة المدارية المتوقعة على الإمارات

المصدر: البيان

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أصدر المركز الوطني للأرصاد التقرير الرابع بشأن الحالة المدارية الراهنة، والذي يشير إلى وجود إعصار من الدرجة الأولى يتمركز وسط بحر العرب عند خط عرض 15.0 شمالاً وخط طول 66.3 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 145 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

ويتوقع المركز الوطني من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي استمرار قوة الإعصار من الدرجة الأولى خلال ال 24 ساعة القادمة ويكون مساره باتجاه شمال – شمال شرق بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 140 -155 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 4 كم/ س

وأكد المركز أنه لا يوجد أي تأثير على الإمارات خلال الأيام الخمسة المقبلة، وأنه يتابع الوضع على مدار الساعة.

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