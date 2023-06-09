بلدية أبوظبي تنظم جلسة مع شركائها الاستراتيجيين

المصدر: (أبوظبي - وام)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي جلسة مع الشركاء الاستراتيجيين بالتعاون مع العديد من الجهات الأكاديمية «الجامعات والكليات» وذلك في إطار جلسات التواصل مع الشركاء التي تعقدها البلدية بشكل منتظم.

استقطبت الجلسة التي شارك فيها من جانب البلدية.. قطاعات التخطيط الاستراتيجي، وخدمات الدعم والمساندة، وخدمات البلديات، العديد من الجامعات والكليات والمعاهد التعليمية وهي جامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة زايد، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة نيويورك - أبوظبي، وجامعة السوربون- أبوظبي، وجامعة أبوظبي، وكليات التقنية العليا، وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، وكلية الخوارزمي الدولية، وكلية ليوا للتكنولوجيا، ومعهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني.

استهدفت الجلسة تعزيز التعاون بين بلدية مدينة أبوظبي والشركاء الاستراتيجيين من الجامعات والكليات، لبناء القدرات والكفاءات لدى موظفيها عبر تنظيم الورش والدورات بالتعاون مع الجامعات والكليات المشاركة، ومنح طلاب الجامعات المشاركة فرصة التدريب في البلدية على مشاريع حقيقية لتدعيم مهاراتهم ورفع كفاءاتهم وقدراتهم قبل دخولهم مجال العمل الوظيفي، وكذلك استقطاب المتميزين منهم للعمل في البلدية.

وركزت الجلسة على تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية في المجالات التخصصية المتعلقة بمهام بلدية مدينة أبوظبي، ودعم قطاعات البلدية بدراسات وبحوث فنية وتخصصية من قبل الجهات الأكاديمية المشاركة.

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