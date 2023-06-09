وكيل «الثقافة»: الإمارات حققت قفزات كبيرة في تمكين الشباب

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت المؤسسة الاتحادية للشباب، التابعة لوزارة الثقافة والشباب، فعاليات وأنشطة متنوعة، احتفاء بــ «يوم الشباب الخليجي»، بنسخته الثانية، في مركز دبي الإبداعي بأبراج الإمارات، بهدف إبراز جهود الاهتمام بالشباب وصقل مواهبهم، وتعزيز مفهوم تمكين الشباب، والتركيز على قضاياهم، فضلاً عن تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في طاقاتهم.

وتحتفل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في 6 يونيو من كل عام، بـ «يوم الشباب الخليجي»، إذ تنظم وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون في هذا اليوم، العديد من الفعاليات والأنشطة والبرامج، تحقيقاً لتطلعات قادة الدول الخليجية، بدعم الشباب والاهتمام بسبل رعايتهم وتنمية قدراتهم.

وقال مبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب: إن الإمارات حققت قفزات كبيرة في إطار دعم الشباب وتمكينهم في كل المجالات، منذ تأسيس الاتحاد، الذي وضع هذه الفئة ضمن الأولويات الوطنية والمسيرة التنموية، باعتبارها من المحاور الأساسية للبناء والتطوير.

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