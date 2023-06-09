رأس الخيمة تطلق منصة إلكترونية لاسترداد المطالبات التأمينية

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

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أطلقت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، بالتعاون مع محاكم رأس الخيمة، منصة إلكترونية لاسترداد المطالبات التأمينية للمركبات التي تحمل لوحات رأس الخيمة، وذلك بالتعاون مع شركة موتوري للخدمات الذكية.

تهدف المنصة إلى تلقي طلبات تسجيل المركبات وترخيصها والتأمين عليها وتجديد التراخيص، ومعالجة مطالبات التأمين وسدادها واستردادها وذلك عن الأضرار التي تتعلق بالمركبات المسجلة في الإمارة سواء أكانت متسببة في الحادث أو متضررة منه، وإصدار شركات التأمين القرارات المتعلقة في المطالبات التأمينية، وتقديم الشكاوى التأمينية والإيضاحات والمستندات المؤيدة لها.

ويأتي إطلاق المنصة تماشيًا مع رؤية حكومة رأس الخيمة للريادة في تقديم الخدمات الذكية والحلول الحكومية الإلكترونية المتكاملة لتحسين جودة الحياة والقدرة التنافسية في إمارة رأس الخيمة والمساهمة في تحقيق اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة، أن المنصة الإلكترونية ستنظم آليات العمل وكل الإجراءات في ما يخص مطالبات التأمين، وتسوية المستحقات المالية القائمة بين شركات التأمين والأفراد، لضمان حفظ حقوق الأطراف، والحصول على حقوقهم في فترة قصيرة، ووضع حد لأي تحديات قد تعترض المطالبات.

وذلك للإشراف المباشر من قبل الجهات المعنية لدعم عمليات الرقابة والإشراف، الأمر الذي سيحقق السرعة في إنجاز الخدمة وإسعاد المتعاملين .

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