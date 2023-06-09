«نيابة دبي» تناقش سُبل تمكين أصحاب الهمم

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت النيابة العامة بدبي، بالتعاون مع مجالس أحياء دبي، الجلسة النقاشية برزة أصحاب الهمم بعنوان «حالكم من حالنا» في مجلس الراشدية بدبي، قدمها المستشار الدكتور محمد الحمادي المحامي العام رئيس فريق الجهة الحكومية الصديقة لأصحاب الهمم، وأبرز ما تقدمه الدولة لأصحاب الهمم بشكل عام، وإمارة دبي ونيابة دبي بشكل خاص، وإعطائهم حقوقهم قبل أن يطالبوا بها.

وفقاً للسياسة العامة من التعليم والرياضة بكل سهولة ويسر، ومراجعة جميع دوائر الدولة الحكومية والخاصة من دون أية تعقيدات، وفقاً لما أكدته تشريعات وقوانين الدولة المعمول بها، وهذا ما أكده أيضاً ضيف البرزة الدكتور أحمد العمران الشامسي مستشار الأمانة العامة للمجلس التنفيذي، ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً.

كما ناقشت الجلسة سبل الإدماج الشامل للأشخاص أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين في بيئتهم المحيطة، واستقطبت أهم الأفكار والمقترحات المبدعة، التي تخدم تلك الفئة، وأنه لا بد للمجتمع بأن يقر بجهودهم في تحقيقهم للإنجازات.

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