1.1 مليون منتج غذائي مسجل في نظام الأغذية الاستيراد والتصدير

المصدر: دبي ـ وائل نعيم

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت بلدية دبي أن أكثر من مليون و100 ألف منتج غذائي مسجل في نظام الأغذية الاستيراد والتصدير، وأن إمارة دبي باتت من أهم المراكز لتجارة الأغذية على مستوى العالم، وتستقبل منافذ الإمارة أكثر من 8 ملايين طن من الأغذية سنوياً يتم استيرادها من أكثر من 160 دولة.

أعلن ذلك سلطان الطاهر، مدير إدارة سلامة الغذاء في بلدية دبي في تصريح لـ«البيان» على هامش «منتدى دبي الأول لسلامة الأغذية» الذي نظمته بلدية دبي في فندق ماريوت الجداف دبي، تزامناً مع اليوم العالمي لسلامة الأغذية.

وقال سلطان الطاهر: تعتبر دبي محوراً رئيساً لتجارة الغذاء ووجهة سياحية عالمية، تستورد دبي منتجات غذائية من أكثر 160 دولة، ونسبة كبيرة من هذه المنتجات يتم إعادة تصديرها لدول أخرى في المنطقة، لافتاً إلى أن أكثر من 23 ألفاً و400 مؤسسة غذائية تزاول نشاطها في دبي وتوظف ما يزيد على 30000 متداول أغذية.

منوهاً في الوقت ذاته إلى أن بلدية دبي أعطت أولوية قصوى لسلامة الغذاء ونقوم باتباع عدة إجراءات لضمان سلامة منظومة سلامة الغذاء.

وأضاف: تعد منظومة سلامة الغذاء عالمياً في غاية التعقيد وعرضة للتلوث المقصود وغير المقصود، ونحن في إدارة سلامة الغذاء، نولي اهتماماً خاصاً بالتأكد من سلامة وجودة الغذاء في جميع الأوقات، وقمنا بتطوير إجراءات تنظيمية محددة لتفادي غش الغذاء، كما قمنا بتوسيع نطاق الإدارة لتضم البرامج ذات الصلة بالتغذية.

تحديث القوانين

وأوضح الطاهر أنه يتم تحديث القوانين والموجهات بصورة مستمرة للتأكد من مواكبة التطور العلمي، ونحن الآن في المراحل النهائية لإصدار نظام سلامة الغذاء بعد العديد من الإضافات التي شملت على وجه الخصوص التطبيق وإصدار الشهادات المتعلقين بنظم إدارة سلامة الغذاء.

كما لدينا متطلبات جديدة للتدريب ومركبات نقل الأغذية، وهنالك بعض القوانين من الحكومة الاتحادية يتم تطبيقها، يشمل ذلك التشريعات المختصة بالأغذية المستحدثة وتقنين استخدام الدهون المتحولة.

ثقافة

وتابع: تركيزنا في الفترة المقبلة سيكون على تعزيز ثقافة سلامة الغذاء عن طريق الاستعانة بالتقنيات الحديثة. ستصبح المؤسسات الغذائية على دراية بالمخاطر المتعلقة بسلامة الغذاء وإجراءات التعامل مع هذه المخاطر، مشيراً إلى أن الحصول على تقدير جيد جداً .

مؤتمر

وقال سلطان الطاهر نؤمن بأن هناك العديد من فرص التطوير لسلامة الأغذية، وسيكون بمقدورنا كمنظومة لسلامة الغذاء من إنجاز الكثير من خلال التعاون النشط، سنقوم بتنظيم مؤتمر دبي لسلامة الغذاء في دورته السابعة عشرة في الفترة بين 27 و29 من شهر نوفمبر للعام 2023.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز