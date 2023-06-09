«كهرباء دبي» تنظم حملة لتنظيف شواطئ محمية جبل علي البحرية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، حملة لتنظيف شواطئ محمية جبل علي البحرية، بمشاركة عدد كبير من موظفي الهيئة والشركات التابعة للهيئة وعائلاتهم.

وذلك تزامناً مع يوم البيئة العالمي 2023، الذي يوافق 5 يونيو من كل عام، ويقام تحت شعار «دحر التلوث البلاستیكي».

كما عقدت الهيئة ندوتين توعويتين وأنشطة ترفيهية وتوعوية متنوعة حول تحويل النفايات البلاستيكية إلى أقمشة، وسبل تبني سلوكيات يومية مستدامة وطرق خفض استهلاك المواد البلاستيكية وإعادة استخدام وتدوير البلاستيك.

وأطلق مركز الابتكار التابع للهيئة حملة تشجير في المنطقة المحيطة بمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

ريادة

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة : «نعمل على ترسيخ ريادة الدولة في مجال العمل المناخي والتنوع البيولوجي.

حيث إن الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أولت حماية البيئة والتصدي لتبعات التغير المناخي اهتماماً كبيراً من خلال اعتماد سياسات خضراء وإطلاق مبادرات رائدة في هذا القطاع الحيوي، علاوة على اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية للتلوث البلاستيكي وتعزيز التحول نحو اقتصاد بلاستيكي دائري.

ونحرص على تعزيز الاستدامة بجميع جوانبها البيئية والاجتماعية والاقتصادية، لتحقيق استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050.

وأهداف التنمية المستدامة الـ17 التي اعتمدتها الأمم المتحدة لعام 2030. ومن أبرز مشاريعنا في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نظام المنتج المستقل. وستبلغ قدرته الإنتاجية 5000 ميجاوات بحلول عام 2030».

استعدادات

وأضاف معاليه: «في عام الاستدامة في دولة الإمارات تحت شعار (اليوم للغد)، ومع الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (28COP) في مدينة إكسبو دبي نهاية العام الجاري، تكثف الهيئة مبادراتها وفعالياتها لتعزيز تبني نموذج الاقتصاد الدائري وتطبيقاته في مختلف قطاعات الهيئة».

وأطلقت الهيئة في يوم البيئة العالمي مسابقة «أبطال إعادة التدوير» الداخلية تتيح للموظفين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة تظهر الممارسات البيئية التي يتبعونها للمحافظة على الموارد الطبيعية. كما توفر الهيئة آلات ذكية في عدد من مبانيها لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية وعلب الألمنيوم، ويتم منح الموظف نقاطاً عن كل عملية إعادة تدوير لدخول السحب والفوز بجوائز شهرية قيمة.

ومنذ تركيب الآلات الذكية في أكتوبر 2022 وحتى نهاية إبريل 2023، قام موظفو الهيئة بإعادة تدوير 221.900 عبوة بلاستيكية وعلبة ألمنيوم، تم استخدامها لإنتاج أكثر من 11.600 قميص (تي شيرت) ومنتجات أخرى عبر إحدى الشركات المحلية باستخدام حلول التصنيع المستدام.

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