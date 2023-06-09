شرطة الفجيرة تطّلع على تجربة «خيالة شرطة دبي»

المصدر: (دبي - البيان)

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استقبل مركز شرطة الخيالة التابع للقيادة العامة لشرطة دبي، وفداً من القيادة العامة لشرطة الفجيرة، الذي وصل لإجراء مقارنات مرجعية.

والاطلاع على أفضل الممارسات المقدمة في مجال تدريب الخيول وتجهيزها وتدريب وإعداد المدربين والخيالة، وتنفيذ البرامج الاجتماعية المقدمة إلى أفراد المجتمع، إلى جانب الاطلاع على الخدمات البيطرية الهادفة إلى تعزيز جاهزية الخيول لتنفيذ المهام الميدانية لتعزيز الأمن والأمان والحد من الجريمة.

واستقبال الوفد، اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، واللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز جبل علي، رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من كبار الضباط، فيما ترأس الوفد الضيف، العميد الدكتور علي راشد بن نايع الطنيجي رئيس مركز تدريب شرطة الفجيرة .

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