جمارك دبي تستضيف ملتقى تحديث منظومة التميز الحكومي

المصدر: دبي - البيان

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استضافت جمارك دبي بالتنسيق مع برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، لقاءً توعوياً للمنظومة المحدثة للتميز الحكومي والمعايير المرتبطة بها وأداة التقييم للدورة التقييمية المقبلة يناير 2024، وتغطي عملية التقييم الشاملة الفترة من 2021 إلى 2023، بناء على المعايير المحدثة.

جاء ذلك بحضور أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي «شريك الريادة لجمارك دبي» حيث عرض المنظومة الدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، وبحضور أكثر من 120 موظفاً من الدائرتين.

ورحب أحمد محبوب مصبح بدائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي كونها شريك الريادة لجمارك دبي، وتهدف مبادرة شركاء الريادة التي ينظمها برنامج دبي للتميز الحكومي إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الأداء ونقل الخبرات والمعرفة ونشر ثقافة التميز والريادة والعمل ضمن فريق عمل واحد لتطوير الأداء الحكومي وبناء الشراكات الفاعلة والهادفة لتعزيز ريادة دبي، مؤكداً أن رؤية القيادة الرشيدة، أرست دعائم التميز في العمل الحكومي.

تصنيف

وقال إن جمارك دبي تحرص على تقديم خدمات متطورة بشهادة منظمة الجمارك العالمية وصندوق النقد الدولي الذي وصف وصفها بأنها رائدة عالمياً في الاتجاه إلى التقنيات الحديثة والرقمنة في تشغيل عملياتها.

حيث حازت على العديد من الجوائز ومنها ثلاث جوائز عالمية رفيعة المستوى في مؤتمر وجائزة منظمة الأفكار البريطانية الخامس والثلاثون، وتمكنت من الوصول إلى قمة مؤشر التصنيف البلاتيني الخاص بالمنظمة بالدرجة الكاملة للعام الثالث عشر على التوالي متفوقة على معظم المؤسسات المحلية والعالمية المشاركة في الجائزة والمؤتمر لعام 2022.

تطور

وأشار الدكتور لؤي محمد بالهول، إلى دور المبادرة في تعزيز منظومة التطور والريادة المؤسسية التي تقوم على تفعيل فريق العمل الواحد وبناء الشراكات للارتقاء المستمر بالأداء والكفاءة والإنتاجية، وصناعة التميز، وفقاً للمعايير التي يضعها برنامج دبي للتميز الحكومي في دوراته التقييمية، ليكون التميز مفهوماً مستداماً.

مشيراً إلى أن المستفيد الأول من مبادرة شركاء الريادة هو المتعامل، لضمان الارتقاء المستمر بكل ما يقدم إليه من خدمات حكومية، تتسم بالكفاءة مع السرعة.واستعرض الدكتور هزاع النعيمي المنسق العام لبرنامج دبي للتميز الحكومي، المنظومة المحدثة التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي.

والتي تضمن تطور تقييم تميز الأداء، حيث تشمل المنظومة المحدثة ثلاث جوائز جديدة هي: أفضل جهة في مجال التمكين الرقمي، والأكثر جاهزية للمستقبل، وأفضل مبادرة مشتركة لتعزيز روح الفريق الواحد بين الجهات الحكومية.

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