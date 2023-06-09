«أوقاف دبي» تمنح «هاربور العقارية» علامة الوقف

المصدر: دبي - البيان

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منحت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي ممثلة بمركز محمد بن راشد لاستشارات الوقف والهبة علامة «دبي للوقف» لشركة هاربور العقارية، تقديراً لمشاركتها في مبادرات مجتمعية خيرية مختلفة، حيث تقوم مبادرة هاربور الخيرية بمنح نسبة مئوية، تقدر بـ 8 في المائة من العوائد السنوية، التي تحققها الشركة من إدارة عقارات «أوقاف دبي».

وأثنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر بدبي على المساهمات الخيرية لشركة «هاربور العقارية» المستمرة، منذ سنوات ومشاركتها في دعم مختلف المبادرات الإنسانية والمشروعات الوقفية، التي تطلقها المؤسسة.

من جانبه، ثمن علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر مساهمة هاربور بنسبة من أرباحها السنوية في دعم المشروعات الوقفية، لافتاً إلى أن تضافر الجهود بين المؤسسات الفاعلة في المجتمع في مجالات العمل الإنساني تعزز تنمية المجتمع، وتحقيق استدامته، ويسهم التعاون في تعظيم دور المؤسسات في المشاركة المجتمعية، وتلبية احتياجات الأفراد في قطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، وتحقيق التنمية في قطاع الأعمال الإنسانية، بما يواكب النمو الاقتصادي في البلاد.

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