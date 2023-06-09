تعاون بين «زايد لأصحاب الهمم» وصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم وصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة، اتفاقية للتعاون في مشاريع المسؤولية المجتمعية المشتركة، وتنسيق جهودهما لخدمة أصحاب الهمم وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم عبر إدماجهم مشاركين فاعلين في العمل الإنساني.

ويتعاون الجانبان بموجب الاتفاقية التي وُقّعت برعاية الهلال الأحمر الإماراتي، في مشاريع المشاركة المجتمعية المختارة لأصحاب الهمم لدى الصندوق، وتسهيل الخدمات اللوجستية التي تشمل المرافق والموظفين والتدريب والإشراف والعمليات، بهدف التميز والتحسين في تقديم خدمات المسؤولية المجتمعية، وتعزيز الوعي الاجتماعي لدى أفراد المجتمع من خلال الحملات والأنشطة المشتركة التي من شأنها دعم أصحاب الهمم، والمشاركة في المناسبات والفعاليات التي ينظمها الطرفان ومواصلة الاتصال والتواصل بينهما لتحقيق الأهداف المشتركة.

وقع الاتفاقية بحضور معالي الدكتورة ميثاء سالم الشامسي وزيرة دولة، رئيسة اللجنة العليا لصندوق الشيخة فاطمة للمرأة اللاجئة.. من جانب الصندوق حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر، وعن مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبد الله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام للمؤسسة، وذلك في مقر الهيئة.

تقدير

وأعربت معالي الدكتورة ميثاء الشامسي، عن تقديرها وسعادتها بإبرام اتفاقية التعاون بين الصندوق ومؤسسة زايد العليا، وبما تقدمه صاحبات الهمم منتسبات المؤسسة من منتجات متميزة، ومشاركة فاعلة في الأنشطة والفعاليات المجتمعية، وفق نهج وتوجهات دولة الإمارات ورؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الرئيسة الفخرية لهيئة الهلال الأحمر، التي تؤمن بأن تعزيز قدرة المرأة على تخطي الصعاب يجعلها قادرة على مواجهة تحديات المستقبل.

وأكدت معاليها في تصريح لها أهمية ترسيخ ثقافة الاستدامة، ومشاركة صاحبات الهمم في دعم المرأة اللاجئة، وبما يعكس التعاون بين الهيئات والمؤسسات على المستويات المحلية والإقليمية والدولية نظراً لتأثير ذلك على تطبيق آليات الاستدامة وتحقيق آثارها على الأفراد والمجتمعات.

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