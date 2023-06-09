«صحة دبي» ترفع الوعي القانوني للعاملين في منشآتها

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت هيئة الصحة بدبي، أول من أمس، مبادرة تهدف إلى رفع وتعزيز الوعي والثقافة القانونية لدى المهنيين الصحيين العاملين في المنشآت الصحية الخاصة في الإمارة، من خلال الاطلاع على متطلباتهم، وتعريفهم بأبرز مستجدات التشريعات المنظمة للقطاع الصحي في دبي، وأهمية مواكبة تلك التشريعات وما يصدر عنها من أنظمة وسياسات وإجراءات لتنظيم القطاع الصحي في دبي، وضمان تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية.

كما تهدف المبادرة- التي بدأت بمستشفى فقيه الجامعي، وتستمر في مرحلتها الأولى حتى نهاية العام الجاري- إلى تعزيز الامتثال للقوانين والأنظمة والتشريعات الصحية في دبي بشكل خاص، ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، لتقديم خدمات صحية عالية الجودة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأكد مدير إدارة الشؤون القانونية بهيئة الصحة بدبي المستشار القانوني الدكتور أحمد سليمان أهمية المبادرة، التي تعكس حرص الهيئة على مساعدة المنشآت الصحية الخاصة في دبي، لتوفير بيئة عمل صحية مُثلى قائمة ومتوافقة مع كل القوانين والأنظمة السارية، وتضمن الحفاظ على حقوق وخصوصية المرضى، وكذلك حقوق المهنيين الصحيين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز