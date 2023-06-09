تشكيل مجلسي إدارة مؤسسة دبي العقارية ومعهد دبي القضائي

المصدر: دبي - البيان

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أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (22) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة دبي العقارية برئاسة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، وعضوية كل من: هــشـام عبـدالله القاسـم، نائباً للرئيس، ومعالي محمد هادي أحمــد الحسيني، وراشد محمـد راشـد المطــوع، وشعيـــب ميـر هاشــم خوري، وراشـد عـلي بـن عبـود، وعبـدالعزيـز محمد الملا.

كما أصدر سموه المرسوم رقم (23) لسنة 2023 بتشكيل مجلس إدارة معهد دبي القضائي برئاسة عصام عيسى الحميدان، وعضوية كل من: طارش عيـد المنصوري، والدكتور لـؤي محمد بالهول، والدكتور أحمد عيـد المنصوري، وأحمد سعيـد بن مــسحار، وعبدالمنعم سالم بن سويـدان، ومديــر عـام معهــد دبـي القضائــي، على أن يُعمل بالمرسومين من تاريخ صدورهما، وينشران في الجريدة الرسمية.

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