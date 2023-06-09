لجنة اتحادية تستكمل مناقشة معايير منح الزواج

المصدر: دبي ـ وام

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استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة جميلة أحمد المهيري رئيسة اللجنة، أمس، بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

وناقشت اللجنة الموضوع ضمن محورين هما التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج.

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