دبي تطلع على تجربة برشلونة في التخطيط الحضري

المصدر: دبي - البيان

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اطلع معالي مطر الطاير المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، رئيس اللجنة العليا للتخطيط الحضري في إمارة دبـي، خلال زيارته لمدينة برشلونة، على أفضل الممارسات في مجال التخطيط العمراني وسياسات الإسكان فيها، وتجربتها في التخطيط الحضري، وتعزيز جودة الحياة، وتوفير البنية التحتية، وأنظمة النقل الجماعي المتكاملة، التي تعزز من جودة الحياة.

واستمع معاليه، خلال زيارته مجلس مدينة برشلونة، لشرح عن تجربة المدينة التي شهدت تحولات عدة عبر مئات السنين، وواجهت تحديات كبيرة نتيجة لزيادة عدد السكان، في تنفيذ خطة حضرية تحوّلية جديدة، هدفها زيادة المساحات العامة والخضراء، وتصميم الأحياء بطريقة توفر احتياجات سكانها الأساسية، وتدعم حركة المشاة والدراجات الهوائية، بما يسهم في تقليل الازدحامات ورفع مستوى جودة الحياة.



وزار معالي مطر الطاير مشروع محطة (SAGRERA)، للتعرف إلى أثر التحول العمراني من محطة قطار لحديقة طولية، واستكمل معاليه جولته بالاطلاع على أفضل الممارسات في تخطيط وتشغيل المواصلات العامة والمبادرات والمشاريع المتميزة، والتعرف إلى خطة المواصلات 2020 - 2025.



وأكد أهمية هذه الزيارة في الاطلاع على التجارب الرائدة في مجال التخطيط الحضري وتخطيط النقل، والوقوف على التحديات الاستراتيجية التي تواجهها المدن الكبرى، من معدلات النمو السكاني، والزحف الحضري والتمدد العمراني الأفقي.



وقال معاليه: «تعزيز الاستدامة وجودة الحياة في المدن، أصبح أحد المواضيع الرئيسة على أجندة السياسيين وصنّاع القـرار، مؤكداً أن دبي بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استشرفت التحديات التي تواجه المدن، حيث أطلق سموه عام 2021 (خطة دبي الحضرية 2040)، وهي خطة تحولية استراتيجية ومرنة، غايتها جعل دبـي (المدينة الأفضل للحيـاة فـي العالم)، وترسم الخطة خريطة مستقبلية متكاملة للتنمية العمرانية المستدامة بالإمارة، محورها رفاهية الإنسان والارتقاء بجودة الحياة وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة.



وأضاف: خطة دبي الحضرية، تهدف إلى توفير خيارات تنقل مستدامة ومرنة تسهم في تسهيل الحركة، ونسعى وفقاً للخطة أن يسكن 55 % من سكان دبـي ضمن مسافة 800 متر أو أقل من محطات النقل الجماعي، ونهدف إلى مضاعفة المساحات الخضراء والترفيهية بـ 105 %، وتوفير أكثر من 80 % من الخدمات للسكان خلال 20 دقيقة من التنقل.



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