«أمن المواصلات بدبي» تستعرض خبراتها خلال قمة عالمية

المصدر: دبي - البيان

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شاركت إدارة أمن المواصلات بدبي في فعاليات الدورة الرابعة والستين للقمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة UITP، التي استضافتها مدينة برشلونة الإسبانية تحت شعار «ضوء المدينة الساطع»، بمشاركة 1900 عضو من مختلف الدول، و300 متحدث، حيث ترأس الوفد المشارك العميد عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، وعدد من الضباط.



وتتضمن القمة العالمية واحداً من أبرز المعارض في قطاع النقل والمواصلات على مستوى العالم، ويتم تنظيمها من قبل المعرض للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، الذي تأسس في عام 1885م، وتجمع الأطراف ذات العلاقة بالمواصلات العامة، وتشمل عضوية الهيئات الحكومية والمُصنعين والمشغلين ومطوري أنظمة النقل الذكي من أكثر من 100 دولة.



وتأتي مشاركة الإدارة العامة لأمن المواصلات بدبي في القمة العالمية للاتحاد العالمي للمواصلات العامة، لإبراز بصمتها في تعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل والمواصلات العامة في إمارة دبي، من خلال تطبيق وتفعيل الأنظمة الأمنية، واستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل الأمني لضمان استدامة الأمن.

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