وكيل «صحة أبوظبي» تشيد بإنشاء «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة»

المصدر: أبوظبي - وام

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أشادت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيل دائرة الصحة في أبوظبي، بإنشاء «الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة».

وقالت الغيثي: «نواصل المضي في ظل توجيهات ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لترسيخ القيم المجتمعية، والتأسيس لأجيال تتمتع بالصحة، وتتميز بالتفكير الإبداعي والمعرفة والمهارات التي تعكس الهوية الوطنية للدولة».

وأضافت: «انطلاقاً من إيماننا في دائرة الصحة - أبوظبي بأهمية الأسرة، كونها نواة لتكوين المجتمعات، وبأهمية الطفولة المبكرة، لما لها من تأثير مباشر على نشأة الأجيال، نتطلع بتوجيهات القيادة الرشيدة إلى مواصلة العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، لتحقيق أهداف الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة، والمشاركة في تطوير البرامج اللازمة ذات الصلة برعاية الطفولة، وتوظيف الابتكار، بما يضمن توفير بيئة صحية ومحفزة، تُمكن الأطفال من أن يصبحوا قادة، يرسمون ملامح مستقبل الإمارات، ويحققون أهدافها المستقبلية الطموحة».

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