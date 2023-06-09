«الشؤون الإسلامية» تؤكد الارتقاء بخدماتها

المصدر: أبوظبي - وام

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أكد الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حرص الهيئة على الارتقاء بخدماتها، التي تقدمها للمجتمع بأسس حضارية، تلبي الطموحات، مستلهمة رؤية قيادتنا الرشيدة، ومواكبة لاستراتيجية مجلس الوزراء.

واطلع الدكتور الكعبي، خلال الاجتماع، الذي عقد في مقر الهيئة في أبوظبي، بحضور محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة، ومديري الفروع والإدارات، على المنجزات المتحققة من خطط الهيئة عبر التقارير المقدمة، ووقف على أبرز التحديات والعقبات وآلية تذليلها.

ودعا إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد، وتبادل الرؤى والاقتراحات، التي تسهم في تسريع وتيرة العمل، وتعزز من الكفاءة والإنتاجية وصولاً إلى تحقيق الأهداف بمستويات عالية، مشيداً بالدعم الكبير، الذي تتلقاه الهيئة من القيادة الرشيدة للدولة.

وناقش الاجتماع العديد من المحاور الموضوعة على جدول الأعمال، والتي شملت شؤون العمل في الهيئة، وتم تبادل الآراء حولها، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، بما يضمن إنجازها.

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