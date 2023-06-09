لجنة بـ«الوطني» تستكمل مناقشة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج

المصدر: دبي ـ وام

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استكملت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته برئاسة جميلة أحمد المهيري رئيسة اللجنة، أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، مناقشة تقرير موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وخلفان راشد الشامسي، وسعيد راشد العابدي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء المجلس.

تناقش اللجنة الموضوع ضمن محورين هما التشريعات والقرارات المنظمة لمعايير واشتراطات منح الزواج، ودور المبادرات والبرامج لتشجيع وتأهيل المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متماسكة.

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