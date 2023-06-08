الإمارات تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ «COY 18» نوفمبر المقبل

المصدر: بون - ألمانيا - وام

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أعلن كل من مركز الشباب العربي في أبوظبي، والجامعة الأمريكية في الشارقة (AUS)، ومركز أبحاث «جرين هاوس» التابع لجامعة نيويورك أبوظبي عن اختيارهم للاستضافة الرسمية للنسخة الثامنة عشرة المقبلة من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب «COY 18» المقرر عقده في نوفمبر بدولة الإمارات في الفترة، التي تسبق مؤتمر الأطراف «COP 28».

ويعمل مؤتمر الأمم المتحدة للشباب كونه منصة للحراك المناخي وبناء القدرات والتدريب على تطوير السياسات، لإعداد الشباب لمشاركتهم في المناقشات والأحداث المناخية الدولية.

ويهدف المؤتمر، الذي يقوده وينظمه الشباب إلى تمكين أصوات الشباب في الميادين الدولية المختلفة، كما يوفر للشباب فرصة لمناقشة ودعم سياسات تغير المناخ الدولية، وتعزيز التغيير على المستويين المحلي والدولي.

ويتماشى المؤتمر السنوي، الذي تنظمه الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (YOUNGO) تحت اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ UNFCCC، مع عمل الشبكة العالمية الخاصة بالذراع الشبابية من النشطاء الأطفال والشباب والمنظمات غير الحكومية، التي تشكل سياسات تغير المناخ الدولية، وتمثل رسمياً اهتمامات الشباب في عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ.

مكونات

وتركز هذه النسخة من مؤتمر الشباب على مساهمات الشباب في المكونات الثلاثة الرئيسية للمؤتمر وهي: وثيقة السياسة وبناء القدرات وورش عمل بناء المهارات، والتي تجمع المطالب الجماعية للأطفال والشباب في جميع أنحاء العالم.

وقالت جوليا كارلو، رئيسة قسم الاستدامة بالإنابة في الجامعة الأمريكية في الشارقة: «بصفتنا مؤسسة ملتزمة بالاستدامة وتغير المناخ نحن سعداء بالتعاون مع الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ وبقية المشاركين في هذه المنصة المهمة، التي توفر مساحة للقادة الشباب لتبادل الأفكار وتطوير المهارات، التي تمكنهم من المساهمة بشكل هادف في العمل المناخي».

من جانبه قال صادق جرار، المدير التنفيذي لمركز الشباب العربي: «نسعى بالتعاون مع الشركاء إلى تقديم نسخة استثنائية هذا العام في دولة الإمارات لتكون الأكثر شمولية وإشراكاً لأصوات الشباب والأكثر توظيفاً لطاقاتهم، مع الاستفادة من التجارب القيمة لإشراك الشباب في الدورات السابقة، نحن ملتزمون باستراتيجية عمل تهدف إلى تحويل التحديات إلى فرص، من خلال منح الشباب فرصة للمشاركة الفاعلة في سلسلة من ورش العمل والأخذ بآرائهم ومعرفة تطلعاتهم، لضمان تطبيقها بفاعلية في صياغة سياسة المناخ الدولية».

حوار

من جهته قال خليفة بالليث، ممثل نادي مركز أبحاث المناخ الشبابي «جرين هاوس» التابع لجامعة نيويورك أبوظبي: «ستمكن ورش العمل الشباب، مع فتح باب الحوار ودعم الابتكار، لبناء الوعي حول أهمية دورهم في تفعيل أهداف التنمية المستدامة، كي يصبحوا أذرعاً فعالة لمكافحة التحديات متعددة الأوجه، التي يفرضها تغير المناخ، الأمر الذي يجسد رؤية حكومة دولة الإمارات بخلق نموذج عالمي لشخصية الشباب، الذين يقودون مرحلة جديدة في عملية صناعة القرار في العمل المناخي».

وستعمل الذراع الشبابية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ والجهات المضيفة في COY18 بالتزام مشترك حازم لتجهيز الشباب العالمي، للتعامل مع مناقشات المناخ العالمي، والمساهمة في المكونات الرئيسية لـ «COY18»، ووثيقة مخرجاتها الرسمية، وبيان الشباب العالمي (GYS)، بما يسهم في تنظيم حدث شبابي دولي ناجح للمناخ.

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