الطقس المتوقع في الإمارات خلال الأيام المقبلة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس في الإمارات خلال الايام المقبلة من الجمعة إلى الثلاثاء المقبل على النحو التالي:
الجمعة
الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي أحياناً.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت
الطقس: صحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر أحياناً.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأحد
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الشمالية - صحو إلى غائم جزئي وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الإثنين
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف - صحو إلى غائم جزئي وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر.
الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الثلاثاء
الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئي ومغبر أحياناً.
الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط تدريجياً بعد الظهر مثيرة للغبار وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وفي بحر عمان.