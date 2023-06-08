الإمارات تشارك في أعمال منتدى أستانا الدولي

المصدر: وام

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تشارك دولة الإمارات بوفد برئاسة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، في أعمال منتدى أستانا الدولي التي انطلقت اليوم في العاصمة الكازاخستانية أستانا، برعاية الرئيس الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، وبحضور عدد من رؤساء الدول، وبمشاركة أكثر من 1000 مشارك، بهدف معالجة التحديات العالمية المتعلقة بالمناخ وندرة الغذاء وأمن الطاقة.

وأكد الرئيس الكازاخستاني، في كلمته الافتتاحية، أن منتدى أستانا الدولي يعتبر منبراً لدول العالم لمناقشة وجهات نظرها ومواقفها بشأن القضايا المُلحة التي تواجهها وإيجاد حلول لها.

وقال إن المنتدى يشكّل منصة للحكومات والمنظمات الدولية للتشاور والتحاور للبحث عن طرق لمواجهة تحديات المناخ وندرة الغذاء وأمن الطاقة، مشيراً إلى أن المنتدى يهدف إلى معالجة قضايا عالمية رئيسية وهي الأمن والاستدامة والطاقة والمناخ والاقتصاد والتمويل، حيث تمثل هذه الركائز في صميم مهمة المنتدى المتمثلة في معالجة هذه التحديات من خلال التعاون لإيجاد حلول تساعد في ازدهار الشعوب.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج المنتدى، الذي يستمر لمدة يومين في أستانا، كلمات رئيسية لمسؤولين على مستوى دولي وجلسات نقاشية ومناقشات وفعاليات أخرى متنوعة.

يُذكر أن منتدى أستانا الدولي يعرف سابقاً باسم «منتدى أستانا الاقتصادي»، وتم تنظيمه من قبل حكومة كازاخستان لأول مرة في عام 2008، ويعكس تغيير الاسم النطاق الأوسع للموضوعات التي ستتم مناقشتها في منتدى أستانا الدولي هذا العام، ويهدف إلى جذب أكبر عدد من الحضور والمشاركين من جميع أنحاء العالم.

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