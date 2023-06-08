الإمارات تدين بشدة حادثة الطعن بحديقة في الألب الفرنسية

المصدر: وام

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دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة حادثة الطعن التي استهدفت عدداً من الأشخاص من بينهم أطفال في حديقة في مدينة آنسي بمنطقة الألب الفرنسية وأسفرت عن عدد من الإصابات الخطيرة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية.

وأعربت الوزارة عن تضامنها مع الحكومة الفرنسية وشعبها الصديق، ومع أهالي وذوي الأطفال ضحايا هذه الجريمة النكراء، وتمنياتها بالشفاء العاجل لهم.

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