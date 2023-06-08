نجاح عملية قسطرة في الشارقة لحالة تعاني عيباً خلقياً

المصدر: وام

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نجح مركز القلب بمستشفى القاسمي - أحد مرافق مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية - في إجراء عملية قسطرة لصمام أورطي بتقنية حديثة لمريض مواطن يبلغ من العمر 70 عاماً عانى من حالة حرجة بسبب عيب خلقي منذ الولادة.

وتم بث مباشر للعملية لمدة ساعة وربع خلال مؤتمر القسطرة الخليجي الذي أقيم في فندق "كونراد دبي" وحضره عدد كبير من الخبراء والأطباء المختصين من المنطقة والعالم.

وأوضح الدكتور عارف النورياني، المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي، رئيس مركز جراحة القلب والقسطرة، أن العملية أجريت باستخدام جهاز معتمد على تقنية سلك "السافي" الحديث والذي يستخدم لأول مره في منطقة الشرق الأوسط ويقوم بثلاث وظائف تتضمن إيصال الصمام من خلال الأبهر الى الموقع المراد زراعة الصمام فيه وتنظيم سريع لدقات القلب أثناء الزراعة لضمان استقرار الصمام ومراقبة دائمة لديناميكية القلب أثناء الزراعة.

وأشاد بالدعم المتواصل لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية التي تحرص دائماً على رفد المرافق والمنشآت الصحية التابعة لها بأحدث الأجهزة والتقنيات لتوفير أفضل العلاجات لأفراد المجتمع وذلك وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية التي تساهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمع وتلبية احتياجاتهم وهو ما ساهم أيضا في صياغة الكثير من قصص النجاح في قطاع الرعاية الصحية.

وأعرب النورياني عن سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجراها عدد من الأطباء والممرضين في مركز القلب بمستشفى القاسمي مؤكداً تمرس الكادر الطبي في جراحات القلب والقسطرة وتمتعهم بخبرة كبيرة في هذا المجال.

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