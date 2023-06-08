"الوطني للأرصاد": استمرار قوة الإعصار "بيبرجوي" من الدرجة الأولى خلال الساعات الـ 24 المقبلة

المصدر: وام

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية ببحر العرب "بيبرجوي" مازال عند تصنيف "إعصار من الدرجة الأولى"، مجددا التأكيد على عدم وجود أي تأثير له على الدولة خلال الخمسة أيام القادمة.

وذكر المركز، في بيانه الثالث عن الحالة المدارية اليوم، الإعصار يتمركز جنوب بحر العرب عند خط عرض 14.4 شمالاً وخط طول 66.0 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 135 إلى 145 كم / الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وتوقع "الوطني للأرصاد" من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة عن مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي استمرار قوة الأعصار من الدرجة الأولى خلال الساعات الـ 24 القادمة أن يتخذ مسارا باتجاه شمال بحر العرب لتتراوح سرعة الرياح حول المركز 135 - 155 كم/ الساعة، وسرعة تحرك الإعصار 5 كم / الساعة.

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